Z powodu koronawirusa na zawsze zostanie zamknięte jedno z najbardziej znanych kin w kraju?

- Pierwszy raz zamknęliśmy Kinotekę 13 marca . Tak, jak nakazał rząd. Otworzyliśmy je próbnie na dwie duże imprezy, które od lat u siebie gościliśmy - Warszawski Festiwal Filmowy i festiwal Docs Against Gravity. Niestety, mimo wielkich wysiłków nie udało się nam zebrać odpowiednich pieniędzy, żeby w ogóle móc prowadzić dalszą działalność. Nawet na kilku dużych tegorocznych hitach filmowych, które mieliśmy, w salach bywało maksymalnie 80 osób, a częściej około 20. Dlatego po Warszawskim Festiwalu się zamknęliśmy - mówi Onetowi Paweł Hanczakowski, prezes spółki Kinoteka Multipleks, będącej właścicielem kina.

Kinoteka to kino mieszczące się w Pałacu Kulty i Nauki od 2001 roku. Jak podaje Onet.pl, KInoteka ", Kinoteka łączy w sobie tradycję powojennej Warszawy z teraźniejszością. Ma w sumie osiem sal, w których zasiąść może ponad 1,4 tys. osób. Do tego kawiarnia, bar i letni ogródek."

- Zgodnie z rozporządzeniem rządu, powinniśmy uzyskać 90 proc. zniżki na czynsz. W połowie kwietnia miasto wydało jednak decyzję, że oczywiście obowiązuje te 90 proc., ale nie poniżej kosztów utrzymania, co w praktyce spowodowało, że Kinoteka praktycznie nie zarabia na siebie, bo Pałac Kultury wszystkie nasze płatności pochłania jako jego utrzymanie. Choć jest to niezgodne z naszą umową. W praktyce ta zniżka wyniosła ok. 10 proc. naszej miesięcznej opłaty - wylicza w Onecie Hanczakowski.

- Zależy nam na tym, by Kinoteka pozostała w PKiN. Jesteśmy otwarci na dalsze rozmowy w tej sprawie, choć ta sytuacja jest trudna i skomplikowana - zapewnia w rozmowie z Onetem Karolina Gałecka, rzeczniczka Urzędu m. st. Warszawy.

Źrodło: Onet.pl