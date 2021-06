Z pomocą Hewlett Packard Enterprise (HPE) powstanie pierwszy w naszym kraju cyfrowy zielnik

Obecnie na świecie jest około 4 tys. herbariów w blisko 170 krajach, w których przechowywanych jest ponad 350 mln okazów. Polska ma 30 zarejestrowanych zielników, w których znajduje się około 2 milionów okazów. Do większości z tych zbiorów nie ma dostępu publicznego, a ich digitalizacja wymaga dużych mocy obliczeniowych i odpowiedniego zarządzania.

Polskie uczelnie wybrały HPE Nimble Storage dHCI jako platformę, która gwarantuje prostotę, efektywność i wydajność w zakresie przechowywania zdigitalizowanych alegatów. - Cieszymy się, że możemy uruchomić tę inicjatywę i wnieść wartość do badań naukowych i środowiskowych w kraju - powiedział rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku dr hab. inż. Zbigniew Osadowski. Rozwiązanie HPE jest w stanie sprostać każdemu wyzwaniu. Dzięki temu digitalizację kolekcji będzie można zrealizować w najprostszy sposób. HPE Nimble Storage dHCI zagwarantuje również charakterystyczną dla chmury obliczeniowej prostotę zarządzania infrastrukturą IT. Natomiast dzięki programowi HPE Timeless Storage będzie można uniknąć kosztownych cykli modernizacyjnych polegających na całkowitej wymianie sprzętu. Infrastruktura projektu będzie na bieżąco aktualizowana, a co trzy lata lub wcześniej, w zależności od potrzeb, odświeżana. Dzięki temu podejściu ograniczony zostanie negatywny wpływ infrastruktury IT na środowisko naturalne.