"Z najwyższego punktu widzenia": Czego lekkoatleci mogą uczyć się od siatkarzy…

Tak naprawdę jednak, po analizie materiałów wideo i foto, po rozmowach z ludźmi, którzy byli na miejscu w Monachium, muszę uderzyć się w pierś. I stwierdzić, że Damian Czykier nie miał racji, rozpętując - niestety - burzę wokół swojej osoby zupełnie niepotrzebnie. Emocje wzięły górę nad spokojną, merytoryczną analizą, zawodnik nad nimi nie zapanował. To się zdarza, i pewnie zdarzać się będzie również w przyszłości, w końcu to sport, to rywalizacja i trudno oczekiwać, żeby chwilę po nieudanym biegu jego uczestnik zachował do wszystkiego niezbędny dystans. Tyle że od tego ma szkoleniowców i kierownictwo ekipy, żeby w takim momencie zapanowali nad sytuacją. I ostudzili zbyt mocno rozgrzaną głowę.

Myślę, że w tym akurat aspekcie Polski Związek Lekkiej Atletyki ma dużo do nadrobienia; to znaczy jeśli chodzi o sposób komunikowania się. Zawodniczki i zawodnicy powinni porozumiewać się ze światem zewnętrznym, czyli z kibicami, dziennikarzami, ekspertami jednym głosem i jednym kanałem. Uważam, że PZLA to tak mocny związek, tak dojrzały, że stosowne decyzje w tym zakresie powinny być podjęte już dawno temu. Właśnie po to, aby nie dochodziło do takich sytuacji, że przedstawiciele federacji prezentują publicznie odmienny punkt widzenia niż sportowcy. Bo nie dość, że wygląda to niepoważnie, to jeszcze opinia publiczna jest wprowadzana w błąd. Czego i ja padłem ofiarą.