Z Google Cloud do Colt: Jaya Deshmukh wiceprezesem ds. strategii i transformacji

Do tej pory, Jaya pełniła funkcję Head of Strategy - EMEA w Google Cloud, gdzie była odpowiedzialna za tworzenie i opiekę nad strategią organizacji. Ostatnio zajmowała również stanowiska w Microsoft, PwC i Cognizant, gdzie odpowiadała za wdrażanie rozwiązań cyfrowych i przyspieszanie wykorzystania chmury w celu budowania sukcesu klientów.

– Jaya dołączyła do naszego zespołu kierowniczego, aby zarządzać rozwojem i realizacją strategii Colt, a także pakietem produktów i programem partnerskim. Jej niedawne doświadczenie w zakresie cyfrowej transformacji i rozwiązań chmurowych sprawia, że ​​idealnie nadaje się do kierowania nowym zespołem w Colt, zachęcając go do dalszego wprowadzania innowacji i rozwijania organizacji – skomentowała nominację Keri Gilder, CEO Colt.

– Możliwość dołączenia do organizacji, która rozpoczyna nową podróż o strategicznym znaczeniu, jest zawsze ekscytująca, daje możliwość prawdziwej współpracy z partnerami i klientami, aby mieć pewność, że jesteśmy w pełni dostosowani i możemy naprawdę napędzać rozwój ich firm – powiedziała Deshmukh.