"Z całą pewnością można już powiedzieć, że III fala słabnie". Ministerstwo Zdrowia przedstawia „pozytywne informacje”

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 10 858 osobach zakażonych koronawirusem i śmierci 539 chorych. Podczas piątkowej konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz przyznał, że „jeżeli porównalibyśmy dzisiejszy wynik do zeszłotygodniowego to mamy spadek rzędu 39 proc.”. - Porównując ostatnie dwa tygodnie, to te spadki są coraz większe - 39 proc. tydzień do tygodnia"- powiedział.

Andrusiewicz stwierdził, że „pozytywną informacją jest zejście poniżej 12 tys. przypadków zakażeń dobowo oraz opadająca fala w szpitalach”. Jak wyliczył, w ciagu ostatniej doby „zwolniło się ponad 800 łóżek, zaś ostatniego tygodnia spadek zajętości łóżek to jest rząd 3 tys. 800".