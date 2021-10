Yacht Klub Polski Gdynia ponownie najlepszy! Emocje na koniec Polskiej Ligi Żeglarskiej

Sztorm Grand Prix, czyli ostatnia runda sezonu Polskiej Ligi Żeglarskiej 2021 rozgrywana w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim zapowiadała się ekscytująco. Jednak nikt nie spodziewał się tak dramatycznego przebiegu regat i tak sensacyjnych rozstrzygnięć w ostatnim wyścigu. Przed finałem w tabeli prowadził Yacht Club Gdańsk mający dwa punkty przewagi nad obrońcami tytułu – YKP Gdynia. Na trzecim miejscu z czterema punktami straty do lidera znajdował się Olsztyński Klub Żeglarski z realnymi szansami na tytuł i przewagą nad resztą stawki, która wydawała się bezpieczna.

Początek rywalizacji pierwszego dnia od razu sprawił, że grono kandydatów do końcowego tryumfu zmniejszyło się do dwóch klubów. Olsztyński Klub Żeglarski pierwsze wyścigi rozpoczął fatalnie i nie dość, że stracił szanse na walkę o zwycięstwo w Lidze, to jeszcze ustawił się w bardzo trudnej pozycji do obrony miejsca na podium. Z początku nieśmiało atakowała Legia Warszawa prowadzona przez Kubę Pawluka, ale rozkręciła się już w połowie pierwszego dnia. Walka o Mistrzostwo Polski przebiegała z początku bez sensacji. Dobre wyniki przywoził YKP Gdynia Rafała Sawickiego, ale Krzysztof Małecki i Yacht Club Gdańsk utrzymywali bezpieczną przewagę pływając pewnie i wygrywając większość swoich wyścigów.