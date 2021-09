Wzrost zakażeń koronawirusem. Prof. Włodzimierz Gut: Mamy do czynienia z mieszaniem populacji Lidia Lemaniak

Lukasz Gdak

Ostatniej doby w Polsce wykryto 363 nowe zakażenia koronawirusem. – Bardziej ryzykowne sytuacje są, kiedy mamy do czynienia z mieszaniem populacji. Chodzi o to, że kończą się wakacje, ludzie powrócą z różnych miejsc, w których część zetknęła się z koronawirusem i wprowadzi go w swoje środowisko – komentuje dla polskatimes.pl wirusolog, prof. Włodzimierz Gut.