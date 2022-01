Wzrost zakażeń koronawirusem. Czy wróci nauka zdalna? Minister zdrowia zabrał głos

Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej w Poznaniu został zapytany o to, czy w związku z sytuacją epidemiczną możliwe jest ponowne przejście szkół na naukę zdalną.

– Ja przez weekend konsultowałem się z panem ministrem Czarnkiem i rzeczywiście widzimy dynamikę sytuacji. To znaczy zarówno po stronie pana ministra, jak i po mojej stronie, jest takie przekonanie, że jeżeli osiągniemy taki krytyczny próg, a my po prostu obserwujemy liczbę ognisk i ich liczebność w szkołach, która bardzo dynamicznie rośnie, to być może taką decyzje podejmiemy z dnia na dzień – mówił.

W piątek Ministerstwo Edukacji i Nauki podało, że w 11 województwach, w których nie było wówczas ferii, stacjonarnie pracowało 70,8 proc. szkół podstawowych i 78,6 proc. szkół ponadpodstawowych. Zdalnie pracowały 83 szkoły podstawowe i 47 szkół ponadpodstawowych. W trybie mieszanym pracowało 2805 szkół podstawowych i 1130 ponadpodstawowych.