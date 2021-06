Wzrost popytu na auta z drugiej ręki. Ile wydajemy? Okazuje się, że wcale nie mało

Niemal 8 na 10 (77 proc.) badanych uważa, że kupno dobrego auta używanego jest „zdecydowanie trudne” i „raczej trudne”. Jedynie 1 proc. ankietowanych uznał to za „zdecydowanie łatwe”- wynika z badania Volkswagen Financial Services. 41 proc. ankietowanych obawia się ukrytych wad technicznych, a co piąta osoba tego, że pojazd pochodzi z kradzieży. Na liście obaw znalazły się także: zatajona historia wypadkowa (16 proc.) i zaniżony przebieg (15 proc.).

Aby upewnić się, że stan nabywanego auta jest zgodny z deklaracją sprzedawcy, przed podjęciem decyzji o zakupie większość osób decyduje się na dokładne sprawdzenie pojazdu. 46 proc. deklaruje, że odwiedziła w tym celu niezależny warsztat, a 22 proc. autoryzowany serwis danej marki. Jedynie 6 proc. badanych nie podjęło żadnych prób weryfikacji stanu samochodu oraz jego dokumentów.

To oznacza, że znalezienie dobrego samochodu jest czasochłonne, a dodatkowo wymaga nakładów finansowych. Wizyta w warsztacie jest kosztowna. Pomimo podejmowanych działań aż 12 proc. badanych stwierdziło, że tuż po zakupie w aucie wyszły na jaw usterki lub pojazd okazał się awaryjny.