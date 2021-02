Wzrost liczby zakażeń. Od poniedziałku ponad 30 tysięcy. Rząd ostrzega przed powrotem części obostrzeń

Dopiero co ponownie zostały otwarte teatry, kina muzea, galerie handlowe czy stoki narciarskie. O niepokojącej zmianie trendu mówi minister Adam Niedzielski, wskazując, że we wtorek odnotowano 5178 nowych zakażeń, czyli o ponad tysiąc przypadków więcej niż przed tygodniem. Rząd ostrzega, że istnieje możliwość ponownego zaostrzenia restrykcji w związku ze znacznym wzrostem zakażeń Covid-19. Dzisiaj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 9 073 nowych zakażeniach, w środę było to 8 694 zakażenia, a we wtorek 5 178. Łącznie od poniedziałku 15 lutego stwierdzono 30 822 nowych zakażeń. Najwięcej pochodzi z województwa mazowieckiego.