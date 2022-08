Wzrost gospodarczy na koszt specjalistów. Rosną napięcia w firmach Katarzyna Lorenc, ekspertka BCC ds. rynku pracy oraz zarządzania i efektywności pracy

W grudniu 2017 r. liczba bezrobotnych wzrosła w relacji do stycznia o 15,4 tys. osób. Może to być związane m.in. z większą niż w ostatnich latach liczbą ogłoszonych upadłości z tytułu braku płynności. Mimo to poziom bezrobocia jest rekordowo niski. Przedsiębiorcy zabiegają o każdą osobę zdolną i chętną do pracy. Oferują szkolenia i wdrożenie oraz bardzo atrakcyjne wynagrodzenia.