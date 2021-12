Wzrost cen energii. Anna Moskwa: Sprawiedliwa transformacja nie może odbyć się kosztem obywateli

W czwartek odbywa się posiedzenie Rady Europejskiej. Jednym z tematów, który zostanie poruszony jest wzrost cen energii, a także polityka klimatyczna.

Podczas konferencji prasowej minister klimatu Anna Moskwa stwierdziła, ze jednym z głównych wyzwań dla polski jest transformacja energetyczna. – Aby transformacja mogła się odbyć, mogła się udać, musi być sprawiedliwa. Sprawiedliwa transformacja nie może odbyć się kosztem obywateli – stwierdziła. Dodała, że Polska szybko zareagowała na wzrost cen energii.

Polityczka przekazała, że jednym z tematów szczytu RE jest „uznanie gazu i atomu za element sprawiedliwej transformacji, za element transformacji energetycznej”. – Polska transformacja bez inwestycji gazowych nie może się odbyć. Jest to jeden z naszych głównych postulatów na każdym poziomie – zaznaczyła,

Oznacza to, że inwestycje gazowe i atomowe będzie można finansować z pieniędzy unijnych, ponieważ będą one uznawane za element transformacji energetycznej.

Kolejną kwestią, do której odniosła się minister są ceny uprawnień do emisji. Oceniła, że jest to narzędzie, które "zniechęca do transformacji" i "podwyższa ceny prądu uderzając w obywateli i gospodarstwa domowe".