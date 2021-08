Wyższość prawa unijnego nad prawem krajowym. Trybunał Konstytucyjny ogłosił kolejną przerwę do 22 września

We wtorek chwilę po godzinie 12 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie powrócił do wniosku premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zasady wyższości prawa unijnego nad prawem krajowym, która zapisana jest w unijnych traktatach. Po ponad godzinie obrad została ogłoszona przerwa do 22 września godziny 11.

Wniosek szefa rządu został sformułowany po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z początku marca, w którym TSUE odniósł się do możliwości kontroli przez sądy prawidłowości procesu powołania sędziego.

Obrady rozpoczęły się od rozpatrzenia wniosków RPO. Prezes TK Julia Przyłebska poinformowała, że oddalony został wniosek o odroczenie rozprawy do czasu rozstrzygnięcia innej sprawy, którą zajmuje się TK. Chodzi o postępowanie w sprawie wniosku Prokuratora Generalnego dotyczącego oceny legalności wyboru sędziów Trybunału przez ETPC.

Trybunał oddalił też wnioski o wyłączenie czworga sędziów z rozpatrywania tej sprawy, które w ubiegłym tygodniu złożył obecny rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. W zeszłym tygodniu Biuro RPO informowało, że nowy Rzecznik złożył wnioski o wyłączenie od udziału w rozpoznawaniu sprawy sędziów: Krystyny Pawłowicz, Mariusza Muszyńskiego, Justyna Piskorskiego i Jarosława Wyrembaka. Powodem był brak bezstronności oraz wątpliwości co do ich legitymizacji.