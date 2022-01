Wyższe mandaty poprawią bezpieczeństwo na drogach? Polacy nie mają wątpliwości

1 stycznia weszły w życie zmiany w Prawie o ruchu drogowym i Kodeksie Wykroczeń. Zakładają one kilkukrotny wzrost wysokości mandatów. Dotychczas najwyższa grzywna, która mogła być nałożona przez sąd wynosiła 5 tysięcy złotych. Obecnie jest to aż 30 tysięcy złotych. Jednym z celów wprowadzonych zmian jest zwiększenie ochrony pieszych. Z tego właśnie powodu za nieustąpienie pieszemu pierwszeństwa na pasach można zapłacić co najmniej 1,5 tysiąca złotych. Zmiany obejmują też podwyższenie kary za jazdę pod wpływem alkoholu (2,5 tys. zł) oraz za przekroczenie prędkości (do 2,5 tys, zł).

Czy wyższe mandaty przełożą się jednak na wzrost bezpieczeństwa na drogach i wolniejszej jazdy kierowców? O zdanie w tej sprawie zapytała Polaków pracownia IBRIS w badaniu przeprowadzonym na zlecenie „Rzeczpospolitej”. Aż 46,5 proc. respondentów uważa, że surowsze mandaty „raczej” przyniosą taki skutek. Przekonanych o tym 22,6 proc. ankietowanych. (Łącznie 69,1 proc.)