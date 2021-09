Wywiad z Dariuszem Mioduskim, właścicielem Legii Warszawa: Brak mistrzostwa nigdy nie jest akceptowalny. Dla nas to zawsze cel numer jeden

Jak wygląda sytuacja finansowa Legii po półtora roku nienormalnego grania w pandemii?

Skutek pandemii był trochę inny niż zwykle dzieje się w czasach kryzysu. Zwykle jest bowiem tak, że ci najmniejsi cierpią najbardziej. A teraz było dokładnie odwrotnie, bo to największym klubom pandemia dała się najbardziej we znaki. Poczynając od potentatów w Europie, a dotyczy to również tych największych w Polsce, które w dużej mierze budują budżet na dniu meczowym. Takich jak Legia, Lech, czy Wisła Kraków, w których przychody z tego tytułu stanowią około 30 procent całkowitych wpływów. Bo to zostało odcięte. Nie było łatwo, ale na szczęście poradziliśmy sobie, i niewątpliwie awans do Ligi Europy pomógł mocno ustabilizować sytuację. Teraz finanse mamy właśnie stabilne; nie mogę co prawda powiedzieć, że jest różowo i mamy kupę kasy na wydawanie, ale dzisiaj to nie jest mój największy problem, jak związać koniec z końcem.