Wywiad USA potwierdza: Rosja chce osadzić na Ukrainie namiestnika

- Tak, widzieliśmy informacje wywiadowcze, że Rosja szuka sposobów, aby zminimalizować przedłużającą się wojnę. Obejmuje to takie rzeczy jak ustanowienie przyjaznego rządu i wykorzystanie jego agencji szpiegowskich do podburzania przeciwników - powiedziało jedno ze źródeł. Inne informator CNN zauważył, że „USA mają te same informacje co Wielka Brytania”.