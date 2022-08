Wywiad tygodnia. - W polskim futbolu minął czas mecenatu - mówi Szymon Sikorski z agencji Publicon, która dokonała przełomowej zmiany w PZPN Adam Godlewski

- Wartość marketingowa reprezentacji Polski jest niedoszacowana. Co najmniej o 20 procent - twierdzi szef Publiconu Szymon Sikorski, który dokonał przełomu w PZPN doprowadzając do zakończenia trwającej ćwierć wieku dominacji Andrzeja Placzyński na piłkarskim rynku marketingowym fot. sylwia dabrowa/polska press

4 sierpnia to znacząca data w historii Polskiego Związku Piłki Nożnej. To wówczas agencja Publicon Sport została oficjalnie głównym partnerem marketingowym naszej futbolowej federacji, kończąc ćwierćwiecze dominacji firm Andrzeja Placzyńskiego w tym segmencie sportowego rynku. Kim jest Szymon Sikorski, stojący na czele Publiconu, jaką ma wizję rozwoju związku i podniesienia przychodów? Zapraszamy do lektury!