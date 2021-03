Wywiad Meghan Markle i Harry'ego jak granat. Gdzie oglądać? "Ja po prostu nie chciałam żyć" - wyznała księżna

Na kilka godzin przed wywiadem królowa Elżbieta II przemówiła z okazji Dnia Wspólnoty Narodów, doceniając tych, którzy walczą na pierwszym froncie z COVID-19. Wspomniała też o relacjach z bliskimi. I choć przekaz dworu królewskiego był taki, że monarchini nie obejrzy wywiadu, to jednak jest więcej niż pewne, że dwór oglądał go z wypiekami na twarzach. Zwłaszcza, że padły mocne słowa Meghan pod jego adresem.

Meghan opowiadała, jak udała się do „Firmy”, wyższych urzędników dworu królewskiego, po pomoc w związku z myślami samobójczymi. Ale powiedziano jej, że nie byłoby to dobre dla wizerunku monarchii. Wtedy skontaktowała się z jedną z przyjaciółek księżnej Diany, ale nadal miała czarne myśli, które nazwała punktem krytycznym. Opisała też, że czuła się zniewolona, bo jej prawo jazdy , paszport i karty kredytowe zostały zabrane po jej ślubie i były dla niej niedostępne .

Meghan skinęła głową i powiedziała tylko: „więc, um”, a Oprah: „poczekaj, przecież była rozmowa”. Meghan wtrąciła tylko : „było kilka rozmów”. Oprah zakończyła pytanie, mówili o tym, jak ciemne będzie Twoje dziecko?. „I co to by oznaczało i jak by ono wyglądało” – stwierdziła Meghan i dodała, że nie powie, kto prowadził taką rozmowę, bo byłoby to dla nich bardzo szkodliwe.