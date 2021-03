Wywiad Meghan i Harry'ego jak granat. Ja po prostu nie chciałam żyć, wyznała Meghan Markle

W głośnym wywiadzie Meghan i Harry mówili o ciemnej stronie życia na dworze królewskim, o intrygach i bezduszności urzędników i kolerze skóry ich synka.

W najgłośniejszym bez wątpienia wywiadzie ostatnich lat książę Harry i jego żona Meghan Markel opisali bolesne dla nich dyskusje w pałacu królewskim na temat koloru skóry ich syna, utraty królewskiej ochrony dla chłopca i presji, która doprowadzała księżną Sussex do samobójczych myśli. Na kilka godzin przed wywiadem królowa Elżbieta II przemówiła z okazji Dnia Wspólnoty Narodów, doceniając tych, którzy walczą na pierwszym froncie z COVID-19. Wspomniała też o relacjach z bliskimi. I choć przekaz dworu królewskiego był taki, że monarchini nie obejrzy wywiadu, to jednak jest więcej niż pewne, że dwór oglądał go z wypiekami na twarzach. Zwłaszcza, że padły mocne słowa Meghan pod jego adresem. Wywiad, który odbył się w USA na dzień przed emisją w Wielkiej Brytanii rozpoczął się od radości Oprah Winfrey z powodu ciąży Meghan. Dziennikarka ubolewała, że środki obowiązujące z powodu koronawirusa uniemożliwiają im przytulanie się. Harry przyznał, że ich następne dziecko będzie dziewczynką.

Meghan opowiadała, jak udała się do „Firmy”, wyższych urzędników dworu królew-kiego po pomoc w związku z myślami samobójczymi. Ale powiedziano jej, że nie byłoby to dobre dla wizerunku monarchii. Wtedy skontaktowała się z jedną z

przyjaciółek księżnej Diany, ale nadal miała czarne myśli, które nazwała punktem krytycznym. Opisała też, że czuła się zniewolona, bo jej prawo jazdy, paszport i karty kredytowe zostały zabrane po jej ślubie i były dla niej niedostępne. Księżna mówiła, że jej życie w pałacu było bardzo emocjonalne i ze łzami w oczach opisała rozmowy o tym, jak jej synek Archie nie otrzyma tytułu księcia i jak nie będzie miał ochrony. Meghan dodała, że podczas ciąży dyskutowano o tym, „jak ciemny” będzie kolor jego skóry.

Co?" - zapytała Oprah. - Kto prowadzi z tobą tę rozmowę?

Meghan skinęła głową i powiedziała tylko: „więc, um”, a Oprah: poczekaj, była rozmowa”, a Meghan wtrąciła „było kilka rozmów”. Oprah zakończyła pytanie, mówiąc„ o tym, jak ciemne będzie Twoje dziecko być?" I co to by oznaczało i jak by to wyglądało – stwierdziła Meghan i dodała, że nie powie, kto prowadził taka rozmowę, bo byłoby to dla nich bardzo szkodliwe. Meghan dodała też, że gdy była w ciąży z Archiem, powiedziano, że jej dziecko nie otrzyma tytułu księcia ani ochrony, co jest sprzeczne z tradycją. Sprawiło jej wiele bólu ze względu na jego bezpieczeństwo. Wspomniała, że martwi się, że Archie będzie bezpieczny, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej walki z tabloidami. W odpowiedzi na pytanie Winfrey, Harry powiedział, że nie opuściłby królewskiego życia, gdyby nie jego żona. Powiedział, że ich związek ujawnił ograniczenia życia królewskiego.- Nie byłbym w stanie tego zrobić, ponieważ sam byłem uwięziony – mówił Harry, po czym dodał: Mój ojciec i mój brat też są uwięzieni. Harry przyznał, że obecnie nie ma bliskich relacji ze swoim bratem Williamem.

Wywiad z Oprah Winfrey był pierwszym, od kiedy para zrezygnowała z królewskich przywilejów i obowiązków, a dwugodzinny program specjalny zawierał liczne rewelacje, które na pewno odbiją się echem po obu stronach Atlantyku. Meghan wyznała już na początku, że nie szukała informacji o księciu Harrym, nim wyszła za niego za mąż. Wynikało z tego, że książę mówił jej wszystko, co chciała o nim wiedzieć. Wyraziła wdzięczność, że nie badała rodziny królewskiej, bo pomogło jej to pozbyć się napięcia przed pierwszymi kontaktami z królową i innymi członkami monarszej rodziny. Choć trochę wiedziała o arystokracji, dyskusja o monarchii nie była częścią jej rozmów, gdy dorastała. -Weszłam w to naiwnie” – mówiła.

Meghan ujawniła, że na trzy dni przed jej telewizyjnym „królewskim ślubem” ona i książę Harry pobrali się na sekretnej ceremonii. Ten spektakl jest dla świata – mówiła. Ale my chcieliśmy związku tylko dla nas. W prywatnej ceremonii bez

rodziny, tylko z arcybiskupem Canterbury. Dodała, że na akcie ślubu, który wisi w jej domu, widnieje data prywatnej ceremonii.

Harry powiedział Winfrey, że czuł się uwięziony przez królewskie życie i był zaskoczony, że odcięto go od finansów i utracił ochronę w zeszłym roku. Powie-dział też, że czuł, iż jego rodzina nie wspiera Meghan. Winfrey w czasie wywiadu przeglądała nagłówki mówiące o Meghan i w pewnym momencie pytała o ich wpływ na jej zdrowie psychiczne. Meghan odpowiedziała, że miała myśli samobójcze i szukała pomocy za pośrednictwem pałacowych służb, ale powiedziano jej, że nic nie mogą zrobić. Byłam naprawdę zawstydzona, że to powiedziałem w tamtym czasie i wstyd przyznać się Harry'emu, zwłaszcza dlatego, że wiem, ile go to kosztowało – dodała. Ale wiedziałem, że gdybym tego nie powiedziała, zrobiłabym to. Ja po prostu nie chciałam już dłużej żyć.. Meghan pochlebnie wyrażała się o królowej, mimo że w pewnym momencie zdała sobie sprawę, że niektórzy w pałacu byli skłonni kłamać, by chronić innych członków rodziny. Królowa zawsze była dla mnie wspaniała - powiedziała Meghan.

Nie kryła jednak swojej naiwności w sprawie w sprawie zasad życia królewskiego, nim poznała Harry'ego. Nie do końca rozumiałam, na czym polega ta praca - powie-działa. Wkręciłam się w to naiwnie, ponieważ dorastałam niewiele wiedząc o

rodzinie królewskiej – dodała Meghan. Para pobrała się w zamku Windsor w maju 2018 roku, a ich syn Archie urodził się rok później. Odejście Harry'ego i Meghan od królewskich obowiązków rozpoczęło się w marcu 2020 r. Z powodu tego, co określili jako rasistowskie postawy bry-tyjskich mediów wobec księżnej. Na początku wywiadu Winfrey powiedziała, że żaden temat nie jest zabroniony. W Wielkiej Brytanii wywiad był postrzegany jako nieodpowiedni w obecnym czasie. Wyemitowano bo, gdy 99-letni dziadek Harry'ego, książę Filip, pozostaje w szpitalu w Londynie po przejściu operacji serca.

