Wyszkowski do Wałęsy: "Lechu, przeproś kolegów z W-4, potem członków Solidarności i wszystkich Polaków, bo umrzesz jako szpicel Bolek"

Opozycjonista z czasów PRL Krzysztof Wyszkowski w wywiadzie dla portalu wpolityce.pl powiedział, że bardzo cieszy się z tej decyzji. "Szesnaście lat nękania mnie przez „kastę” zostało podsumowane przez Sąd Najwyższy jako bezprawne, niezgodne z polską konstytucją i traktatami międzynarodowymi. Jest to też napiętnowanie „układu gdańskiego”, który może i do dzisiaj funkcjonuje w gdańskich sądach. Przez kilkanaście lat gnębiono mnie. I to nie tylko w tym jednym procesie".

W jednym z wielu wpisów Krzysztof Wyszkowski napisał na Twitterze: "Lechu, przeproś kolegów z W-4, potem członków Solidarności i wszystkich Polaków, bo umrzesz jako szpicel Bolek". I przywołał słowa byłego szefa "Solidarności" dla portalu Onet.pl, że Lech Wałęsa nie mógł spać "po tym oświadczeniu kilku sędziów, którzy ogłosili swoją mądrość".