Wystawa Grand Press Photo 2020 rusza w Polskę – na początek Warszawa

Do obejrzenia ekspozycji w Centrum Handlowym Blue City zapraszają organizatorzy konkursu: magazyn „Press” i Fundacja Grand Press. Można ją oglądać codziennie w godzinach otwarcia centrum. Prezentuje 266 fotografii – są to 42 zdjęcia pojedyncze, 15 fotoreportaży, 4 projekty dokumentalne oraz 2 zdjęcia pojedyncze i 3 fotoreportaże w kategorii Young Poland. Prace te trafiły do finału konkursu, w którym jury przewodniczył fotoreporter światowej klasy, czterokrotny laureat World Press Photo Pieter Ten Hoopen ze Szwecji.

Tytuł Zdjęcia Roku otrzymała fotografia Jacka Szydłowskiego z „Dziennika Wschodniego”, przedstawiająca pielęgniarkę z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie, na dyżurze w specjalnym namiocie do segregacji pacjentów podczas pandemii koronawirusa.

Po Warszawie wystawa pojedzie do Gdańska, gdzie w dniach 1-16 sierpnia będzie ją można obejrzeć w Teatrze Szekspirowskim.