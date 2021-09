Wystartowała druga runda programu akceleracyjnego PKN ORLEN. "Widzimy, że zainteresowanie jest bardzo duże" OPRAC.: Redkacja

ORLEN Skylight accelerator skierowany jest do młodych technologicznych spółek z Polski i zagranicy. Program wystartował w połowie lipca br. i będzie realizowany do maja 2023 roku. materiały prasowe PKN ORLEN

W I rundzie Programu ORLEN Skylight accelerator udział wzięło ponad 100 startupów z kraju i zagranicy. Przedsiębiorcy, którzy przejdą pozytywnie proces oceny potencjału technologicznego i biznesowego zostaną zakwalifikowani do etapu pilotażowego. Wtedy uzyskają dostęp zarówno do infrastruktury operacyjnej Grupy ORLEN, a także wsparcie ekspertów koncernu i mentorów zewnętrznych. - Stałe inwestowanie w realizację projektów badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych jest nieodłącznym elementem budowy silnego multienergetycznego koncernu- mówi ekspertka. Od 20 września br. można aplikować do II rundy programu.