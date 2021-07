Wystąpienie Elżbiety Witek zakłócone przez krzyki. Marszałkini Sejmu do demonstrujących: Tu jest Polska, a nie Unia

Marszałkini Sejmu Elżbieta Witek odwiedza kolejne miejscowości, w których podczas spotkań z mieszkańcami promuje założenia Polskiego Ładu. W sobotę wieczorem wystąpiła w Otyniu, gdzie spotkanie z nią zostało zakłócone przez grupę demonstrujących osób. Skandowali m.in. "konstytucja" i "wolne sądy", pojawił się transparent krytykujący TVP.

- To jest grupa krzykaczy, która nie jest stąd - skomentowała Witek. Przy czym jednocześnie zarzuciła też demonstrantom, że chociaż krytykują rząd, to korzystają z jego programów socjalnych.

- Jestem ciekawa, czy któryś z nich nie korzysta z emerytury w wieku 60 lub 65 lat, a może ktoś nie bierze 500 plus, albo może zrezygnował z 300 plus, albo z darmowych leków dla seniorów. No nie, proszę państwa, biorą, bo jak mówią, że jak dają, to się bierze – mówiła.