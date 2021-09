Wyspy Kanaryjskie: Horror na La Palma. Lawa z wulkanu Cumbre Vieja płynie w kierunku morza, niszczy wszystko po drodze [NA ŻYWO] [WIDEO]

Mieszkańcy La Palmy położonej w archipelagu Wysp Kanaryjskich przeżywają bardzo trudne chwile po erupcji wulkanu Cumbre Vieja. Nad wyspą unoszą się potężne kłęby dymu, a lawa zalewa kolejne domy, wdziera się do ogrodów, blokuje drogi i niszczy dosłownie wszystko, co tylko napotka na swojej drodze. Władze ostrzegają, że to jeszcze nie koniec dramatycznej sytuacji. Na niektórych nagraniach wideo widać, jak magma wlewa się prosto do jednego z przydomowych basenów.