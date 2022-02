Wyspy Cooka nie obroniły się przed koronawirusem. Są pierwsze zakażenia Covid-19

Jeden z ostatnich krajów na kuli ziemskiej bez koronawirusa – Wyspy Cooka położone na Pacyfiku – zgłosił swój pierwszy przypadek Covid-19.

Premier Mark Brown powiedział, że zakażoną osobą był pasażer, który przyleciał 10 lutego międzynarodowym lotem z Nowej Zelandii. Z tego powodu wiele osób musiało poddać się izolacji.

Premier dodał również, że w kraju może dojść do „cichej transmisji koronawirusa” po tym, jak po powrocie do Nowej Zelandii inny podróżny uzyskał pozytywny wynik testu na obecność Covida. A mężczyzna ten przebywał na Wyspach Cooka od 31 stycznia do 8 lutego.

Prawdopodobnie osoba ta była zaraźliwa przebywając na Wyspach Cooka i jest wielce prawdopodobne, że koronawirus jest w naszej społeczności – dodał premier.