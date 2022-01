Wysokie rachunki za prąd? Brytyjski dostawca energii wysłał swoim klientom… skarpetki

Wielka Brytania, jak i wiele państw na świecie, zmaga się obecnie z kryzysem energetycznym, co wiąże się z gwałtownym wzrostem rachunków za prąd.

Na sytuacją tę w osobliwy sposób postanowiła zareagować jedna ze spółek energetycznych, która do 30 tys. gospodarstw domowych rozesłała skarpetki z ulotką zachęcającą do zmniejszenia ogrzewania. Wskazywano, że przyczynią się tym do zmniejszenia emisji CO2.

Inicjatywę firmy E.ON Next ostro skrytykowała stacja CNN, która określiła ją jako „najgorszą z możliwych kampanii marketingowych”. Wyższe rachunki za prąd w Wielkiej Brytanii wynikają bowiem z kompilacji spadku temperatur, awarii elektrowni jądrowych oraz zmniejszenia dostaw gazu z Rosji.

W spółce energetycznej przyszła refleksja. Na jej oficjalnym profilu na Twitterze pojawił się komunikat z przeprosinami. "Jeśli niedawno otrzymałeś od nas parę skarpet, chcielibyśmy powiedzieć, że jest nam niesamowicie przykro. W świetle powagi obecnych wyzwań, z którymi boryka się wiele osób, nie powinniśmy tego wysyłać, przepraszamy" – napisała do swoich klientów firma E.ON Next.

interia.pl