Wysokie kary za zatajanie informacji epidemicznych. Minister zdrowia mówi nawet o 30 tysiącach złotych

Minister zdrowia Adam Niedzielski odniósł się w rozmowie z Polską Agencją Prasową do nowych zapisów ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych. Nowelizacja projekty trafiła już do Sejmu.

Chodzi o to, że zostanie wprowadzona możliwość wydłużenia kwarantannach do 30 dniu. Obecnie jest to 21 dni. Oprócz tego za zatajanie informacji epidemiologicznych będzie grozić kara nawet do 30 tysięcy złotych.

- Rzecz w tym, że największą słabością wywiadów epidemicznych jest ukrywanie informacji przez ludzi. Musi więc pojawić się jakiś straszak, żeby ludzie nie kłamali, nie ukrywali z kim się spotykali, z kim mieszkają. Od sprawności zbierania wywiadów epidemicznych zależy powstrzymanie rozwoju epidemii - odpowiedział minister zdrowia.

Jednocześnie szef resortu zdrowia zaznaczył, że to wydłużenie kwarantannach nie będzie miało formy standardowego rozwiązania, a jedynie możliwości, jaka pozwoli inspekcji sanitarnej na przeprowadzenie dokładnego wywiadu epidemiologicznego.