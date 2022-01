Wysokie ceny w sklepach nie znikną. Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel: Robimy wszystko, co w naszej mocy

W RMF FM wicerzecznik PiS był pytany o wysokie ceny w sklepach i strategię rządu na walkę z inflacją.

– Nie da się ukryć. Problem z cenami, zwłaszcza energii, jest. Rząd ma ograniczone narzędzia i w ramach tych narzędzi przyjęliśmy tarcze antyinflacyjne – mówił Radosław Fogiel.

– Satysfakcjonowałoby wszystkich, jakby można było za pstryknięciem palca wrócić do cen gazu, które były – dodał polityk, dodając, że taki scenariusz nie jest możliwy.

Jak podkreślał, rządzący robią to, co mogą, żeby odciążyć społeczeństwo.

– Możemy, jako rządzący, robić to, co w naszej mocy – obniżyć podatki, obniżyć taryfy dla przedsiębiorców. Wiadomo, że problem nie zniknie, ale przynajmniej rząd robi wszystko, co możliwe – przekonywał.