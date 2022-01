Wysokie ceny gazu. Zbigniew Ziobro: Za zdradę Tuska Polacy muszą dziś płacić wysokie rachunki

17 grudnia 2021 roku Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że w wyniku zatwierdzonego przez prezesa URE wzrostu stawek taryfy na gaz największego sprzedawcy PGNiG OD, że miesięczne rachunki gospodarstw domowych używających gazu do przygotowania posiłków wzrosną o około 9 zł netto miesięcznie. URE przekazał też, że od 1 stycznia 2022 roku, łączny średni wzrost rachunku za prąd przeciętnego gospodarstwa domowego wyniesie ok. 24 proc. Oznacza to wzrost o ok. 21 zł netto miesięcznie.

Wcześniej, pod koniec listopada 2021 roku, premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, zaprezentowali Tarczę Antyinflacyjną o łącznej wartości do 10 mld zł oszczędności. Tarcza składa się z: obniżki cen paliw silnikowych – akcyza na poziomie minimum unijnego oraz 0 proc. podatku od sprzedaży detalicznej paliw; obniżki cen gazu (styczeń-marzec) - niższy VAT (8 proc., zamiast 23 proc.); zero proc. akcyzy na energię elektryczną dla gospodarstw domowych; obniżki cen energii elektrycznej (styczeń-marzec) - niższy VAT (5 proc. zamiast 23 proc.); obniżenia kosztów energii elektrycznej i podstawowych produktów spożywczych - poprzez dodatek "tarczowy" od 400 zł do 1150 zł na rok, w zależności od dochodu gospodarstwa domowego; oszczędności w administracji i budżecie.