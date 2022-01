Wysokie ceny gazu. Platforma Obywatelska składa projekt ustawy OPRAC.: Lidia Lemaniak

fot. adam jankowski / polska press brak

– Przygotowaliśmy projekt ustawy, który zmienia definicję odbiorcy indywidualnego, jeśli chodzi o Prawo energetyczne, definiując go tak, że bez względu na to, czy ktoś mieszka w domu jednorodzinnym, w bloku, ma umowę bezpośrednio z gazownią, czy reprezentuje go spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa, to każdy z lokali będzie miał stosowaną tę samą taryfę, chronioną przez URE. Dzięki temu żaden odbiorca indywidualny nie będzie podlegał tak drastycznym podwyżkom, które zostały zapowiedziane – poinformował rzecznik prasowy Platformy Obywatelskiej, Jan Grabiec.