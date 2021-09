Wysoka wygrana Chelsea, City lepsze w hicie, Ronaldo znów na Old Trafford

W sobotę Cristiano Ronaldo po raz drugi zadebiutował jako zawodnik Manchesteru United i był to niezwykle udany mecz dla Portugalczyka. Napastnik wyprowadził Diabły na prowadzenie w doliczonym czasie gry do pierwszej połowy po banalnej dobitce. W drugiej odsłonie Sroki wyrównały, ale znów gospodarzom oddech dał CR7 kompletując dublet. Ostatecznie manchester wygrał 4:1 i kolejny raz udowodnił, że mierzy w tym sezonie wysoko. Trybuny Old Trafford były oczarowane blaskiem Cristiano, a kolejny świetny mecz zagrał Paul Pogba, który po czterech meczach ma siedem asyst w lidze.

Przerwa reprezentacyjna okazała się destrukcyjna dla dotychczasowego lidera tabeli - Tottenhamu. Spurs bez kontuzjowanego Sona mierzyli się z Crystal Palace i od samego początku meczu byli gorszym zespołem, ale dzielnie się bronili. Kluczową akcją meczu była jednak druga żółta kartka dla Japheta Tangangi, po której Orły strzeliły aż trzy gole. To było ciężkie popołudnie dla fanów Kogutów.