Wyrok ws. przenoszenia sędziów. Wiceminister Michał Woś o tym, do czego naprawdę dąży TSUE. "Celem jest delegalizacja KRS" Lidia Lemaniak

16.07.2020 warszawa 14. posiedzenie sejmu n/z michal wosfot. adam jankowski / polska press Adam Jankowski

"Przenoszenie sędziego bez jego zgody do innego sądu lub między dwoma wydziałami tego samego sądu może naruszać zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów” – orzekł w środę TSUE. – TSUE naruszając traktaty, dąży do pełnej anarchizacji prawa i w ramach agresji prawnej wobec Polski, chce dojść do prawdziwego celu, czyli do delegalizacji Krajowej Rady Sądownictwa, bo to jest ta instytucja, o którą toczy się spór – o sposób powoływania sędziów – powiedział polskatimes.pl wiceminister sprawiedliwości, Michał Woś z Solidarnej Polski.