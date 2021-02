Wyrok w sprawie impeachmentu Trumpa odłożony? Senat postanowił przesłuchać świadków

Konflikt w Porozumieniu. Wszystkie polityczne zakręty Adama Bielana

Tak naprawdę swój najlepszy polityczny czas miał w Prawie i Sprawiedliwości, z którego odchodził trochę przyparty do ściany. Potem było znacznie gorzej, ale - co ciekawe - w dwóch kolejnych partiach, których członkiem był Adam Bielan, zawsze posądzano go o kontakty ze starymi kolegami z PiS. Właśnie ogłosił, że jest szefem Porozumienia, detronizując tym samym Jarosława Gowina. Więc nic dziwnego, że co niektórzy zadają sobie pytanie, czy za tym atakiem na koalicjanta nie stoi czasami Jarosław Kaczyński