Wyrok TSUE ws. przenoszenia sędziów. Poseł Mejza: Unia poczuła krew Lidia Lemaniak

06.09.2021 warszawa 36. posiedzenie sejmu ix kadencji - debata nt. wprowadzenia stanu wyjatkowego na granicy z bialorusian/z lukasz mejzafot. adam jankowski / polska press Adam Jankowski

„Przeniesienie sędziego bez jego zgody do innego sądu lub między dwoma wydziałami tego samego sądu może naruszać zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów” – orzekł w środę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. – To jest droga wprost do anarchii prawnej. Dlatego się z taką decyzją TSUE kompletnie nie zgadzam – powiedział polskatimes.pl poseł niezrzeszony Łukasz Mejza.