Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Bodnara. Były sędzia TK go kwestionuje

Uzasadnienie orzeczenia, które wygłosił Stanisław Piotrowicz, prof. Wyrzykowski uznaje natomiast za przemawiające „właśnie za zgodnością z nią [konstytucją – przyp. red.] zakwestionowanego przepisu”.

Były sędzia TK zwrócił uwagę także na to dywagacje na temat kadencji i wykonywania obowiązków po jej zakończeniu.

Były to takie sugestie, że nie wiadomo, co to jest kadencja, kiedy się zaczyna oraz kiedy kończy, w związku z tym trzeba, żeby w ustawie było to uregulowane. Jest to oczywiste – a jestem zażenowany, gdy to mówię, w kontekście wypowiedzi pięciu osób zasiadających za stołem w alei Szucha 12a – że kadencja zaczyna się w dniu zaprzysiężenia i kończy z upływem piątego roku od dnia zaprzysiężenia. Wymyślanie, że to ma być w ustawie, jest kompletnym absurdem prawnym – mówił w Onecie prof. Wyrzykowski.