Wyrok TK ws. aborcji. Porozumienie Jarosława Gowina, koalicjant PiS i SP, proponuje zmianę przepisów. "To wyzwanie dla klasy politycznej"

Prof. Tomasz Pietrzykowski: Nakazu rodzenia dzieci skazanych na bolesną agonię nie można obronić konstytucją. Co z kompromisem aborcyjnym?

To jest właśnie ten słynny chaos i dualizm prawny, o którym alarmowali prawnicy pięć lat temu, w apogeum przejmowania Trybunału przez obóz rządzący i obsadzania go dublerami. Że to nie spór o abstrakcyjną, jak wtedy wielu myślało, sprawę jakiegoś tam odległego Trybunału, ale początek drogi, która będzie miała nieobliczalne konsekwencje dla życia każdego z nas. Bo Trybunał był przejmowany nie dla zabawy, tylko po to, aby przy jego pomocy móc forsować zmiany prawne sprzeczne z fundamentalnymi gwarancjami bezpieczeństwa prawnego obywateli. I to się właśnie dzieje – nie tylko w kwestii aborcji zresztą - mówi prof. Tomasz Pietrzykowski, prawnik, prorektor Uniwersytetu Śląskiego, autor książki „Spór o aborcję" (wyd. Sonia Draga, Katowice 2007).