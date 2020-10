Wyrok TK ws. aborcji. PiS zapowiada powołanie komisji. „Żadna kobieta i dziecko nie pozostaną bez pomocy”

Czerwińska dodała, że polityczni przeciwnicy PiS „posługują się fake newsami, obelgami i grają na emocjach kobiet”. - My chcemy podejść do sprawy poważnie i z empatią. Jeśli opozycji rzeczywiście zależy na losie kobiet i dzieci, to przyłączą się do prac w komisji – mówiła.