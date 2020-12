Wyprzedaże internetowe. Kancelaria premiera ostrzega. "Cyberprzestępcy nie ustają w wysiłkach, by tworzyć nowe metody oszukiwania nas"

W swoich działaniach cyberprzestępcy są bezwzględni. Często podszywają się np. pod firmy kurierskie, urzędy, operatorów telekomunikacyjnych, czy nawet naszych znajomych. Coraz częściej wykorzystują do tego komunikatory i portale społecznościowe. A wszystko po to, by nas złowić - wyłudzić nasze dane do logowania np. do kont bankowych lub używanych przez nas kont w mediach społecznościowych- napisano w komunikacie.