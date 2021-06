Wyprzedaż letnia czerwiec 2021. Gdzie szukać okazji? Obniżki cen, promocje, przeceny. Wyprzedaże w sklepach Zara, Reserved, CCC...

NOWE Części samochodowe. Handlarze używanymi częściami na celowniku fiskusa

Od czerwca do października br. handel częściami samochodowymi będzie pod szczególnym nadzorem Krajowej Administracji Skarbowej. Blisko 140 urzędników skontroluje podmioty, które nie zgłosiły do opodatkowania działalności gospodarczej, mimo obowiązku nie były czynnymi podatnikami VAT lub zaniżały dochody ze sprzedaży. Działania są poprzedzone szczegółową analityką. Do tego służby informują, że ostatnio został przeprowadzony pilotaż w dwóch województwach. Objęto nim kilka podmiotów i we wszystkich stwierdzono nieprawidłowości.