Wyprawka szkolna 2021. Rodzice kupują sprzęt niezbędny do nauki zdalnej

Jak wskazuje ekspertka, z podobnym trendem mieliśmy do czynienia w zeszłym roku. - W lipcu 2020 r. Polacy dodali do swoich list zakupowych o 55,36 proc. monitorów oraz o 48,78 proc. klawiatur więcej r/r. Natomiast miesiąc później na listach pojawiły się worki na stroje i buty (+66,84 proc. r/r), plecaki i tornistry (+19,85 proc. r/r), trampki oraz tenisówki (+39,17 proc. r/r), a także stroje na zajęcia wychowania fizycznego (+48,82 proc. r/r) – dodaje.

- Pomimo decyzji rządu o powrocie dzieci do szkół od 1 września , trudno jest przewidzieć, czy jeszcze w tym roku nie zostaną wprowadzone nowe restrykcje. Wszystko będzie zależało od dalszego rozwoju sytuacji epidemicznej, dlatego wielu rodziców przygotowuje swoje pociechy zarówno do nauki w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym – mówi Małgorzata Olczak, Listonic.

Jednak tegoroczne przygotowania do nowego roku szkolnego świadczą o tym, że Polacy mają nadzieję na długoterminowy powrót swoich pociech do nauki w trybie stacjonarnym. To z kolei wiąże się z potrzebą zakupu nowego plecaka czy stroju do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego.