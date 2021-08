Wyprawka szkolna 2021. Ile wydamy w tym roku? Gdzie kupimy? Co z pieniędzmi z programu Dobry start? [GALERIA]

Jak wynika z badania, 30 proc. ankietowanych co roku kupuje nowe artykuły do szkoły. Z drugiej strony, niemal 60 proc. respondentów wykorzystuje część przyborów z poprzedniego roku, a co dziesiąty stara się wykorzystać jak najwięcej artykułów z poprzedniego roku lub te, które wcześniej należały do starszego rodzeństwa.