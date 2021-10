Wyprali ponad miliard złotych. Są kolejni zatrzymani

Zatrzymani to kobieta i dwaj mężczyźni, w tym syn kierującego grupą. Funkcjonariusze ABW przeszukali miejsca zamieszkania zatrzymanych, samochody i w wyniku tych czynności zabezpieczyli dokumentację, telefony oraz komputery. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty i na wniosek prokuratora trafili do aresztu - dowiedziała się polskatimes.pl w Prokuraturze Krajowej.

Usłyszeli prokuratorskie zarzuty

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania brudnych pieniędzy. Dodatkowo dwóch zatrzymanych mężczyzn usłyszało zarzuty oszustwa poprzez wprowadzenie w błąd co do możliwości zakupu złota w Kongo. Podejrzanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.