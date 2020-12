Wypłata emerytur jeszcze przed świętami. "Mam nadzieję, że także i tym razem poczta stanie na wysokości zadania" 22.12.2020

Emerytury i renty standardowo wypłacane są w sześciu terminach tj. 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia każdego miesiąca, tym samym grudniu ostatni termin płatności wypada w dzień Świąt Bożego Narodzenia.

- Wielu naszych klientów telefonuje dopytując, czy swoje emerytury i renty otrzymają dopiero po świętach - mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – I dla nich mam dobrą wiadomość, że pieniądze otrzymają jeszcze przed świętami tak by nasi klienci mieli pieniądze na świąteczne zakupy – zapewnia Kowalska-Matis

Pieniądze, które doręczane są przez listonoszy, trafią na pocztę na tyle wcześnie, żeby by maksymalnie do 23 grudnia można było je dostarczyć do domów. Ekspertka jednocześnie wyraziła nadzieję, że poczta stanie na wysokości zadania i klienci dostaną pieniądze możliwie szybko. - W najlepszej sytuacji są oczywiście ci, którym pieniądze wpływają na bankowe konta – dodaje rzeczniczka.