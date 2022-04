Wypadki w Przemyślu 24.04.2022, zablokowane drogi, utrudnienia. Gdzie trzeba uważać? Gdzie suszą?

Sprawdź, jak wygląda sytuacja na drogach Przemyśla i okolic (24.04.2022). Gdzie są wypadki i utrudnienia? Gdzie trzeba uważać na zmiany w organizacji ruchu? Obserwujemy profile na Facebooku, które zajmują się tematyką drogową w Przemyślu i okolicach. Sprawdź, gdzie trzeba uważać i które ulice omijać.

Utrudnienia w ruchu to codzienność każdego większego miasta. Wypadki zdarzają sie codziennie, ale niektóre potrafią skutecznie sparaliżować ruch. Sprawdź, gdzie jest teraz wypadek w Przemyślu i jeśli tylko możesz, omiń tę trasę. Znajdziesz tu również najnowsze informacje o zmianach w organizacji ruchu.

Gdzie są teraz wypadki w Przemyślu i w okolicy? - 24.04.2022

Uwaga! Dzisiaj miły funkcjonariusz z nieoznakowanej Toyoty stojąc w tym miejscu obsługiwał petentów przekraczających prędkość z Aleji Żołnierzy Wykletych i ul.Topolowej jednocześnie ;) Zwolnijcie i uważajcie na Siebie :D

Przyzwolenie na przechodzenie w tym miejscu musiało się tak skończyć. Szczęście w nieszczęściu, że tylko jedna osoba bo niekiedy duże grupy ludzi przebiegały w tym miejscu przez 4 pasy jezdni na oczach i z aprobatą Polska Policja Podkarpacka Policja

Przemyśl - Znaleziono klucze do samochodu!

