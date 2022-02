Wypadki w Krakowie, zablokowane drogi - 16.02.2022. Gdzie są objazdy?

OSTRZEŻENIE PRZED SILNYM WIATREM W MAŁOPOLSCE ! W GÓRACH PORYWY DO 130 km/h! IMGW: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 100 km/h, miejscami w porywach do 115 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejsze porywy prognozowane są w dzień. W nocy z czwartku na piątek porywy stopniowo będą słabły. Silnym porywom wiatru w nocy jak i w dzień towarzyszyć będą burze. RCB: Uwaga! Dziś i jutro (16/17.02) silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu i trudne warunki na drogach. Zostań w domu, jeśli możesz.