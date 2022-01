Wypadki w Krakowie, zablokowane drogi - 13.01.2022. Gdzie są objazdy?

13.01.2022 na Facebooku pojawił się post: "➡️Podsumowanie działalności Ośrodka Szkolenia KW PSP w Krakowie w 2021r.🚒 Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie pomimo trudności związanych z organizacją szkoleń jakie spowodowały obostrzenia pandemiczne przeprowadził w 2021 roku szereg szkoleń z zakresu podstawowego, specjalistycznego oraz w ramach doskonalenia zawodowego w formie stacjonarnej oraz z wykorzystaniem systemu wideokonferencyjnego i platformy e-learningowej. 👉W 2021r. zrealizowane zostały następujące: szkolenia, warsztaty tematyczne oraz zgrupowania kondycyjno-szkoleniowe: ⦁ 3 szkolenia doskonalące z zakresu ewakuacji z kolei linowych - 36 strażaków OSP, ⦁ 2 kurs UDT – Napełnianie zbiorników ciśnieniowych – 40 strażaków PSP, ⦁ 2 kursy z zakresu obsługi podestów ruchomych przejezdnych – 42 strażaków PSP, ⦁ 2 szkolenia specjalistyczne ratowników wyskościowych KSRG - 21 strażaków PSP, ⦁ 2 szkolenia w zakresie hakowego – sygnalisty – 38 strażaków PSP, ⦁ 2 szkolenia doskonalące z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym – 17 strażaków OSP, ⦁ 1 szkolenie młodszych ratowników wysokościowych KSRG – 12 strażaków OSP, ⦁ 1 szkolenie z ratownictwa technicznego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym – 16 strażaków PSP, ⦁ 4 szkolenia metodyczne z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym dla instruktorów szkół PSP i ośrodków szkolenia KW PSP – 47 strażaków PSP, ⦁ 1 szkolenie podsumowujące cykl doskonalenia zawodowego dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych – 17 strażaków PSP, ⦁ 1 szkolenie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym – 20 strażaków PSP, ⦁ 1 kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy KPP – 4 strażaków PSP, ⦁ 19 egzaminów potwierdzających posiadanie tytułu ratownika KPPE – 441 strażaków PSP, ⦁ 1 szkolenie z reagowania na zdarzenia radiacyjne – 21 strażaków PSP, ⦁ 5 szkoleń specjalistycznych kierowców-operatorów samochodów z drabiną mechaniczną – 61 strażaków PSP oraz 9 strażaków OSP, ⦁ 1 warsztaty z ratownictwa medycznego – 95 strażaków PSP, ⦁ 4 zgrupowanie kondycyjno - szkoleniowe dla SGRWN Małopolska – 83 strażaków PSP, ⦁ 2 warsztaty tematyczne dla SGRWN – 38 strażaków PSP, ⦁ 1 warsztaty tematyczne SGRT – 50 strażaków PSP, ⦁ 1 warsztaty tematyczne SGPRT – 30 strażaków OSP, ⦁ 2 szkolenia z obsługi wózków widłowych jezdniowych – 10 strażaków PSP, ⦁ 1 szkolenie konserwatorów wózków widłowych – 4 strażaków PSP 👉33 przedsięwzięcia z zakresu psychoedukacji – 333 strażaków PSP: ⦁ 18 szkoleń doskonalących dla funkcjonariuszy pełniących służbę w podziale bojowym PSP - udzielanie wsparcia psychicznego na miejscu zdarzenia – 192 strażaków PSP, ⦁ 15 szkoleń - Alkohol, a środowisko pracy – 141 strażaków PSP 👉68 szkoleń z zakresu współpracy załogami LPR – 1200 strażaków PSP i OSP: ⦁ 20 szkoleń doskonalących dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (część teoretyczna) – 230 OSP, ⦁ 43 szkolenia doskonalące dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – 195 PSP, 693 OSP (e-learning), ⦁ 5 szkolenia doskonalące dla strażaków spoza KSRG z zakresu współdziałania z SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – 109 OSP (e-learning). Szkolenie w zakresie przygotowania funkcjonariuszy Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych do działań ratowniczych związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2. Przedmiotowe działanie zrealizowane zostało we współpracy z Wydziałem Zamówień Publicznych oraz Komendą Miejską PSP w Krakowie w ramach projektu pn. "Zwiększenie skuteczności reagowania ukraińskich służb ratowniczych na sytuacje kryzysowe - etap IV" finansowanego ze środków programu Polska Pomoc Rozwojowa. 👉W 2021r. przeprowadzono 206 testów w komorze dymowej dla 473 strażaków PSP oraz dla 2251 strażaków OSP. W roku 2021r. łącznie zrealizowano przez komendy powiatowe/miejskie PSP woj. małopolskiego pod nadzorem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 132 szkolenia dla członków OSP, podczas których przeszkolono 3085 druhów: ⦁ 76 szkoleń podstawowych strażaków ratowników OSP dla 2026 strażaków OSP, ⦁ 10 szkoleń kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP dla 246 strażaków OSP, ⦁ 5 szkoleń z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP dla 105 strażaków OSP ⦁ 31 szkoleń kierujących działaniem ratowniczym OSP dla 549 strażaków OSP, ⦁ 10 szkolenia naczelników OSP dla 159 strażaków OSP, W 2021r. w woj. małopolskim zostało wdrożone szkolenie e-learningowe w zakresie części teoretycznej szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, którego celem było usprawnienie organizacji szkoleń dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z woj. małopolskiego w oparciu o technologię e-learningu. W styczniu 2021r. przeprowadzone zostało również szkolenie z procesów dopuszczenia wyrobów do stosowania w ochronie przeciwpożarowej oraz wydawania opinii technicznych dla używanych pojazdów pożarniczych (truncated). ". Sprawdź, jak wygląda sytuacja na drogach Krakowa i okolic 13.01.2022. Gdzie są wypadki i utrudnienia?

Wypadki na drogach Krakowa potrafią sparaliżować ruch w mieście. Dlatego warto trzymać rękę na pulsie i przed wyruszenie w trasę sprawdzić, gdzie przed chwilą doszło do wypadku w Krakowie lub w okolicy,aby nie utknąć w korku. Śledź z nami informacje o wypadkach.

Gdzie są teraz wypadki w Krakowie i w okolicy? - 13.01.2022

MAN TGM jako drabina mechaniczna zabudowy firmy Rosenbauer Group to pojazd, którym dysponuje Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 w Krakowie. Samochód ten, jak i wiele więcej sprzętu jakim dysponuje aktualnie JRG oraz, który był w podziale w ubiegłych latach, znajdziecie u nas na stronie www w zaktualizowanej zakładce - http://www.krakow112.pl/index.php/psp/jrg-4

Wyprzedzanie na pasach... ku przestrodze... Idealny przykład jak nie jeździć po Zakopiance - przejście dla pieszych w Krzyszkowicach. Info od fana. Wypadki drogowe Zakopianka on TikTok

#uwaga #zakopianka #slisko #szklanka

Zaobserwowane w Krakowie, czy ktoś spotkał już na swej drodze #faketaxi ? #krakow Nadesłane od fanki 👍

To będzie długie popołudnie. Szczęście w nieszczęściu pogoda dopisuje. Jak obecna sytuacja się przedstawia? Postoicie długo, bardzo długo. Światła i zwężenia w Skomielnej Białej, Klikuszowej, Nowym Targu, Naprawie skutecznie Was przytrzymają. Miejscami prędkość pieszego... Według GDDKiA 22-kilometrowy odcinek od Nowego Targu do Skomielnej Białej jedziemy grubo ponad dwie godziny... W innych miejscach jest tylko nieco lepiej, coraz większe korki na wjeździe do Krakowa. Miejscami ruchem kierują policjanci. Zdjęcia ze Skomielnej Białej, Libertowa, Klikuszowej. ---- Informujcie w komentarzach o "betonie" i proponowanych objazdach. Dobrego i bezpiecznego powrotu!

𝙋𝙤𝙙𝙨𝙪𝙢𝙤𝙬𝙖𝙣𝙞𝙚 𝙧𝙤𝙠𝙪 𝟮𝟬𝟮𝟭🚒 W całej Polsce strażacy interweniowali 579 722 razy, w tym przy 106465 pożarach, 428046 miejscowych zagrożeniach oraz 45211 fałszywych alarmach. Małopolscy strażacy w 2021 roku wyjeżdżali do zdarzeń 50 002 razy, w tym do 7 284 pożarów, 38 424 miejscowych zagrożeń oraz do 4 294 alarmów fałszywych. W porównaniu do ubiegłego roku strażacy w województwie małopolskim odnotowali wzrost liczby interwencji o 2 403. W 2020 r. odnotowano 47 599 zdarzeń, w tym 9 811 pożarów, 33 926 miejscowych zagrożeń oraz 3 862 alarmów fałszywych. Spośród pożarów w 2021 roku najwięcej stanowiły pożary: - w obiektach mieszkalnych 2 401 zdarzeń, - uprawy, trawy i nieużytki 2 200 zdarzeń, - środki transportu 684. Strażacy wyjeżdżali do zdarzeń średnio co 10 minut i 30 sekund. W wyniku pożarów życie straciło 41 osób, a rannych zostało 188. Do najczęściej występujących przyczyn zdarzeń należą: - przybory wód i opady deszczu: 6 807 zdarzeń - przeciwdziałanie Covid-19: 6 165 zdarzeń - silny wiatr: 5 444 zdarzeń - związane z emisja tlenku węgla 412 zdarzeń, w których 3 osoby straciło życie, a 130 uległo zatruciu, Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach: - miasto Kraków i powiat krakowski - 17 809 zdarzeń, co stanowi około 35 % wszystkich interwencji w województwie małopolskim, - miasto Nowy Sącz i powiat nowosądecki - 3 973 zdarzeń, co stanowi około 8 % wszystkich interwencji w województwie małopolskim, - miasto Tarnów i powiat tarnowski - 2 755 zdarzeń, co stanowi około 5,5 % wszystkich interwencji w województwie małopolskim. Działania ratowniczo-gaśnicze realizowane były wspólnie z ochotniczymi strażami pożarnymi z terenu województwa małopolskiego, które brały udział w 29 985 interwencjach. 7 jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego odnotowało po ponad 200 interwencji, są to: OSP Niepołomice (269), OSP Szczucin (244), OSP Modlnica (232), OSP Giebułtów (228), OSP KSRG Rzezawa (216), OSP Zabierzów (213), Ochotnicza Straż Pożarna Mogilany (205). ⚠️Aktualizacja (10.01.2022r.) dodano jednostkę OSP Giebułtów, wcześniej nieuwzględnienioną przez KW w statystykach. Opracowanie: asp. Hubert Ciepły, WR KW PSP Kraków, KG PSP. Grafika: Kraków112

Nowy samochód bojowy dla OSP Kostrze. Dziś odbyło się przekazanie i powitanie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Mercedes-Benz Sprinter 519 4x4 dla OSP Kostrze. Zakup pojazdu był możliwy dzięki wygranej projektu "Nowy samochód ratowniczy - szybsza pomoc!!!" w ramach Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa edycja 2020. Całkowity koszt samochodu wyniósł 469 800 złotych. Zabudowę mercedesa wykonała firma FHUP Perfekt Pojazdy Pożarnicze. Pojazd posiada zbiornik wody o pojemności 1000l i zbiornik środka pianotwórczego 100l.

"Idzie jak krew z nosa" - informuje Paweł. "Prawie dwie godziny z Zakopanego do Nowego Targu" - pisze Adam. Takimi słowami opisujecie, to co się dzieje teraz na zakopiance. Korkuje się oczywiście Klikuszowa, i Skomielna Biała (także stara zakopianka). Uciekajcie zatem na objazdy. Co gorsza korek jest nie tylko w stronę Krakowa, ale i w kierunku Zakopanego. Na ten moment z Krakowa do Zakopanego systemy GDDKiA pokazują, że pojedziecie minimum trzy godziny. Czas niestety rośnie. ---- Jedziesz zakopianką? Poinformuj o obecnej sytuacji i czasach przejazdu w komentarzu. Informuj także o innych utrudnieniach. Dobrej jazdy!

