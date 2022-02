Wypadki w Krakowie 4.02.2022, zablokowane drogi, utrudnienia. Gdzie trzeba uważać?

𝘿𝙧𝙪𝙜𝙖 𝙈𝙪𝙡𝙩𝙞𝙙𝙮𝙨𝙘𝙮𝙥𝙡𝙞𝙣𝙖𝙧𝙣𝙖 𝙈𝙞𝙚̨𝙙𝙯𝙮𝙣𝙖𝙧𝙤𝙙𝙤𝙬𝙖 𝙆𝙤𝙣𝙛𝙚𝙧𝙚𝙣𝙘𝙟𝙖 𝙣𝙖 𝙩𝙚𝙢𝙖𝙩 𝙧𝙖𝙠𝙖 𝙬 𝙎𝙩𝙧𝙖𝙯̇𝙮 𝙋𝙤𝙯̇𝙖𝙧𝙣𝙚𝙟 𝙟𝙪𝙯̇ 𝟰 𝙡𝙪𝙩𝙚𝙜𝙤 – 𝙯𝙖𝙥𝙧𝙖𝙨𝙯𝙖𝙢𝙮 𝙙𝙤 𝙬𝙯𝙞𝙚̨𝙘𝙞𝙖 𝙪𝙙𝙯𝙞𝙖ł𝙪! 4 lutego 2022 r. w Światowym Dniu Walki z Rakiem, zapraszamy wszystkich do udziału w Drugiej Multidyscyplinarnej Międzynarodowej Konferencji na temat raka w Straży Pożarnej. Jest to konferencja kompleksowo omawiająca tę problematykę w straży: od uwarunkowań prawnych, poprzez zagrożenia i profilaktykę do systemu opieki zdrowotnej i działań wspierających. W konferencji weźmie udział szereg podmiotów oraz specjalistów z wielu dziedzin, w tym również prelegenci zagraniczni. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestracja 👉 https://app.evenea.pl/event/rak2/ Wydarzenie 👉 https://www.facebook.com/events/1592345404433469 ©KG PSP