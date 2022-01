Wypadki w Krakowie 31.01.2022, zablokowane drogi, utrudnienia. Gdzie trzeba uważać?

𝙉𝙤𝙬𝙚 𝙠𝙤𝙣𝙩𝙚𝙣𝙚𝙧𝙮 𝙧𝙖𝙩𝙤𝙬𝙣𝙞𝙘𝙯𝙚 𝙆𝟴 𝙞 𝙆𝟵 𝙬 𝙥𝙤𝙙𝙯𝙞𝙖𝙡𝙚 𝙗𝙤𝙟𝙤𝙬𝙮𝙢 𝙅𝙍𝙂 𝙣𝙧 𝟱 𝙬 𝙆𝙧𝙖𝙠𝙤𝙬𝙞𝙚. W styczniu br. do podziału bojowego Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 5 w Krakowie włączono dwa nowe kontenery. Pierwszy z nich to dwufunkcyjny kontener K8 zaprojektowany m.in. jako przewoźny zbiornik na wodę do celów gaśniczych. Dzięki swojej pojemności wynoszącej 25m3 idealnie współpracuje z krakowskimi cysternami gaśniczymi mającymi tę samą pojemność wodną. Opcjonalne wyposażenie kontenera w postaci motopompy i armatury wodnej umożliwia samodzielną dystrybucję wody i komfortowy „bufor wodny” dla samochodów pożarniczych podczas prowadzenia długotrwałych działań gaśniczych. Drugą opcją do której jest przystosowany to schładzanie akumulatorów samochodów o napędzie elektrycznym po zakończonych działaniach ratowniczo - gaśniczych. Również i w tym przypadku aby zwiększyć funkcjonalność kontenera i ułatwić pracę ratowników możliwa jest instalacja wciągarki elektrycznej o uciągu 4 ton oraz najazdów ułatwiających wciągnięcie samochodu do środka. Kontener może być również wykorzystany do przewożenia piachu /workowanego lub luzem/ podczas działań przeciwpowodziowych. Drugi kontener K9 zakupiony z myślą o zwiększeniu potencjału logistycznego małopolskiej straży pożarnej. Ostatnie dwa lata to dziesiątki dyspozycji związanych z transportem środków ochrony indywidualnej, tlenu oraz innego sprzętu medycznego na obszarze województwa, kraju, a także w ramach misji humanitarnych poza granicami naszego państwa. Komenda Miejska PSP w Krakowie wychodząc na przeciw zakupiła kontener transportowy K9, którego możliwości transportowe to 14 palet typu EURO o max. wadze 15 000 kg. Może on być przewożony na jednym z trzech nośników kontenerowych lub na specjalnych przyczepach będących w posiadaniu KM PSP Kraków. ©opracowanie: bryg. Jacek Kukuła - D-ca JRG nr 5 w Krakowie, st.kpt. Bartłomiej Rosiek - oficer prasowy KM PSP w Krakowie