Wypadek z udziałem auta SOP. Trzy osoby trafiły do szpitala

Do zdarzenia doszło na Mokotowie, na skrzyżowaniu ul. Wołoskiej i Madalińskiego. Zderzyły się osobowe skoda, mercedes i volvo. Jak dowiedział się Onet, nieprzytomnego kierowcę skody przewieziono do szpitala.

Mercedes uczestniczący w zderzeniu to limuzyna Służby Ochrony Państwa, co potwierdził ppłk Bogusław Piórkowski, rzecznik SOP.

Rzeczywiście, nasz mercedes brał udział w tej kolizji. Jechało nim dwóch funkcjonariuszy SOP. Praktycznie nic im się nie stało, mają tylko lekkie obrażenia. Trafili jednak do szpitala na obserwację. W samochodzie nie było akurat żadnej osoby ochranianej – mówi Onetowi rzecznik SOP.

Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa udzielali pierwszej pomocy kierowcy skody do momentu przybycia na miejsce pogotowia. Zdaniem rzecznika formacji to właśnie kierowca skody spowodował zderzenie, ale zastrzega, że ostatecznie to policja wyjaśni okoliczności i przyczyny wypadku.

Zdarzenie wywołało duże utrudnienia w ruchu drogowym. Przejazd ul. Wołoską w kierunku Galerii Mokotów był całkowicie zablokowany, a autobusy dwóch linii kursowały objazdami przez blisko trzy godziny.

Źródło: Onet