Wypadek na drodze krajowej nr 17 na trasie Łopiennik - Zakręcie. Autokar wpadł do rowu. Dzieci wśród poszkodowanych

Do wypadku autokaru doszło około godz. 13.00 na trasie Lublin-Zamość (droga krajowa nr 17). Podróżowała nim grupa osób wracających na Litwę z wyjazdu na narty, łącznie 46 pasażerów. Po tym, jak pojazd wpadł do rowu, jedenastu pasażerów trafiło do pobliskich szpitali, troje poszkodowanych było nieprzytomnych.

- Wygląda to tak, jakby kierowca złapał pobocze, przez dłuższy czas próbował wyprowadzić autokar, ale nie udało mu się i wpadł do rowu. Obecnie próbujemy postawić autokar na koła, na drogę, bo leży na boku - relacjonował w Polsat News Piotr Czemerys ze straży pożarnej w Krasnymstawie.

- Wśród rannych jest czworo dzieci. Najciężej poszkodowana osoba miała urazy wielonarządowe, przetransportowano ją śmigłowcem LPR - poinformował.

Jak czytamy na portalu lublin112.pl, na miejscu w chwili obecnej jest sześć zastępów straży pożarnej, do tego liczne zespoły ratownictwa medycznego oraz policja. Zadysponowano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.